Ломаченко планирует два супербоя с Камбососом: осталось избавиться от конкурента

Камбосос уже изучает будущего оппонента / Фото: Коллаж: Сегодня

Количество претендентов на бой против абсолютного чемпиона в легком весе сокращается – с чемпионом WBC Девином Хейни австралийцу не удалось договориться из-за финансового вопроса.

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А вот переговоры с Василием Ломаченко идут полным ходом.

Boxing247.com, ссылаясь на журналиста Sports Illustrated Криса Мэнникса, сообщает, что Ломаченко не требует космических гонораров, он просто хочет получить шанс стать абсолютным чемпионом мира.

Боб Арум и Василий Ломаченко / Фото: Getty Images

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Бой с Ломаченко будет включать пункт о реванше. Камбосос решил не повторять ошибку Васи и Теофимо Лопеса, оставив себе еще один шанс на случай поражения.

Помешать проведению этого боя может разве что Райан Гарсия. Если Камбосос согласится, они проведут промежуточные бои и только затем встретятся в очном поединке, так как, Райан не дрался с января прошлого года из-за проблем с травмами и психическим здоровьем.

Тем временем, жертва Ломаченко мечтает о реванше за единственное поражение в карьере. Американский боксер Гэри Расселл планирует провести в 2022 году два поединка с топ-боксерами мира.