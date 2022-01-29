Ломаченко планирует два супербоя с Камбососом: осталось избавиться от конкурента

Камбосос уже изучает будущего оппонента / Фото: Коллаж: Сегодня
Количество претендентов на бой против абсолютного чемпиона в легком весе сокращается – с чемпионом WBC Девином Хейни австралийцу не удалось договориться из-за финансового вопроса.
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А вот переговоры с Василием Ломаченко идут полным ходом.
Boxing247.com, ссылаясь на журналиста Sports Illustrated Криса Мэнникса, сообщает, что Ломаченко не требует космических гонораров, он просто хочет получить шанс стать абсолютным чемпионом мира.
Бой с Ломаченко будет включать пункт о реванше. Камбосос решил не повторять ошибку Васи и Теофимо Лопеса, оставив себе еще один шанс на случай поражения.
Помешать проведению этого боя может разве что Райан Гарсия. Если Камбосос согласится, они проведут промежуточные бои и только затем встретятся в очном поединке, так как, Райан не дрался с января прошлого года из-за проблем с травмами и психическим здоровьем.
Тем временем, жертва Ломаченко мечтает о реванше за единственное поражение в карьере. Американский боксер Гэри Расселл планирует провести в 2022 году два поединка с топ-боксерами мира.