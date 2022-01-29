Ломаченко планує два супербої з Камбососом: залишилося позбутися конкурента

Камбосос уже вивчає майбутнього опонента / Фото: Колаж: Сьогодні

Кількість претендентів на бій проти абсолютного чемпіона у легкій вазі скорочується – з чемпіоном WBC Девіном Хейні австралійцю не вдалося домовитись через фінансове питання.

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А ось переговори з Василем Ломаченком йдуть повним ходом.

Boxing247.com, посилаючись на журналіста Sports Illustrated Кріса Меннікса, повідомляє, що Ломаченко не вимагає космічних гонорарів, він просто хоче отримати шанс стати абсолютним чемпіоном світу.

Боб Арум та Василь Ломаченко / Фото: Getty Images

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Бій із Ломаченком включатиме пункт про реванш. Камбосос вирішив не повторювати помилку Васі та Теофімо Лопеса, залишивши собі ще один шанс на випадок поразки.

Завадити проведенню цього бою може хіба що Райан Гарсія. Якщо Камбосос погодиться, вони проведуть проміжні бої і лише потім зустрінуться в очному поєдинку, оскільки Райан не бився з січня минулого року через проблеми з травмами та психічним здоров'ям.

Тим часом, жертва Ломаченка мріє про реванш за єдину поразку в кар'єрі. Американський боксер Гері Расселл планує провести у 2022 році два поєдинки з топ-боксерами світу.