Ломаченко открыл карты: почему украинский боксер согласился на бой с японцем

Украинский боксер Василий Ломаченко признался, почему выбрал в соперники бойца из Азии Масаеси Накатани и как на его решение повлиял Теофимо Лопес

Василий Ломаченко готов к бою / Фото: Top Rank Instagram

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко, который с ночь с 26 на 27 июня в США проведет поединок с японцем Масаеси Накатани, рассказал, почему согласился на этот бой вопреки желанию многих болельщиков. Ранее мы сообщали, что в бою с Накатани Ломаченко будет рыбачить.

"На этот бой меня вдохновил тот факт, что я потерял все свои титулы. Мне нужно начинать с нуля, и я хотел встретиться с топ-претендентом. Я не хотел драться с удобным оппонентом. Этот парень дал очень тяжелый бой Теофимо Лопесу, и я хорошо подготовился к этому вызову", – сказал Ломаченко Boxing Scene

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

"Он сильный, очень высокий и длиннорукий. У него есть опыт на топовом уровне, и он показал это в конкурентном бою с Лопесом и тем, как победил Вердехо. Это идеальный вызов для меня. Я всегда был нацелен на то, чтобы встречаться с оппонентами самого высокого уровня"

Напомним, что в субботу ночью Василий выйдет в ринг впервые после поражения от Теофимо Лопеса.

Японский боксер Масаеси Накатани / Фото: Instagram

Напомним, на счету Накатани 19 побед (13 – нокаутом) и одно поражение – от обидчика украинца Теофимо Лопеса. Масаеси быстро отошел от неудачи и в предыдущем поединке в декабре 2020 года нокаутировал Феликса Вердехо, завоевав титул интерконтинентального чемпиона WBO.

Ранее появилась информация, что за победу Ломаченко на Олимпиаде-2008 заплатили 700 тысяч долларов.