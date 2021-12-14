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Ломаченко круче лучшего боксера мира. Рейтинг

Любомир Луканюк
14 декабря, 08:38
Украинский боксер точнее всех наносит силовые удары. По этому показателю он опередил самого Сауля Альвареса

Ломаченко перебил Комми / Фото: Getty Images

Бывший чемпион в трех весовых категориях Василий Ломаченко недавно уверенно победил Ричарда Комми. И возглавил рейтинг лучших боксеров мира по точности силовых ударов.

48,4% силовых ударов Ломаченко прочувствовали на себе его соперники. На втором месте Джервонта Дэвис с показателем 47,7%. В тройку попал Теренс Кроуфорд – 47%.

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А вот лучший боксер вне зависимости от весовой категории Сауль Альварес на четвертой позиции (46,6%).

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Отметим, Василий Ломаченко стал неофициальным претендентом на титулы Джорджа Камбососа. Ранее промоутер украинского боксера Боб Арум заявил, что в конце 2022 года он организует чемпионский бой Ломаченко и Камбососа.