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Ломаченко и Усик в хвосте: новый рейтинг лучших боксеров мира

27 мая, 10:56

Олег Люлька

Украинские кумовья оказались практически на дне десятки лучших боксеров независимо от весовой категории по версии американского канала ESPN

Василий Ломаченко и Александр Усик / Фото: Instagram

Александр Усик и Василий Ломаченко опустились на одну строчку каждый в новом рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории, составленном американским телеканалом ESPN.

В ТОП-10 они уже почти на дне. Усик занимает сейчас восьмое место, Ломаченко – девятое. Хотя полтора года назад в рейтинге ESPN Ломаченко был номером один.

Ломаченко и Усик / Фото: Instagram

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С предыдущих позиций украинских кумовьев потеснил британец Джош Тейлор, который 22 мая одолел небитого ранее американца Хосе Рамирес и стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе.

Лучшие боксеры вне зависимости от веса (версия ESPN)

Напомним, Василий Ломаченко в следующем бою подерется с японцем Масаеси Накатани. Поединок пройдет 26 июня в Лас-Вегасе.

Александр Усик ведет переговоры о бое с Энтони Джошуа, санкционированным WBO. Их противостояние может состояться 21 или 28 августа в Лондоне.

Александр Усик бьет кувалдой по шине Видео: Instagram

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