Ломаченко едва не проиграл Накатани в первом раунде: как удалось избежать поражения

Уже в первом раунде поединка против Масаеси Накатани Василий Ломаченко получил рассечение на голове и бой могли остановить, если бы катмен не справился с кровотечением

Василий Ломаченко получил серьезное рассечение головы / Фото: Getty Images

Сегодня в Лас-Вегасе украинец Василий Ломаченко нокаутировал японца Масаеси Накатани в девятом раунде. Впрочем, бой мог бы завершится еще в первом раунде фиаско для украинца. Мы проводили онлайн боя Ломаченко – Накатани.

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Украинец со старта поединка пошел в атаку, но в одном из моментов боксеры столкнулись головами. Это и неудивительно, ведь у Васи рост 170 см, а у японца – 182. Каждый раз, когда украинец подбирался к нему вплотную, то оказывался у него под подбородком. Но в тот момент они столкнулись лбами.

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В результате столкновения у Ломаченко открылось серьезное кровотечение. Был риск, что рефери может остановить бой, а в этом случае украинец получил бы техническое поражение. К счастью, в перерыве между раундами катмену удалось остановить кровотечение и больше оно украинца не волновало.