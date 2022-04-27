Ливерпуль – Вильярреал: онлайн полуфинала Лиги чемпионов

/ Фото: REUTERS

В среду, 27 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Ливерпуль принимает Вильярреал.

Один из фаворитом турнира встречается с командой, которая в прошлом сезоне выиграла Лигу Европы.

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Матч Ливерпуль – Вильярреал начнется в 22:00 по киевскому времени.

Мы проведем текстовую трансляцию поединка Лиги чемпионов.

За кого болеете? Ливерпуль Вильярреал

История противостояния

В еврокубках команды встречались всего однажды. И тоже в полуфинале, но Лиги Европы.

28.04.2016. Вильярреал – Ливерпуль – 1:0

05.05.2016. Ливерпуль – Вильярреал – 3:0

Интересно, что тогда в финале ЛЕ-2016 Ливерпуль уступил Севилье (1:3), которую возглавлял нынешний тренер Вильяреала Унай Эмери.

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Путь в полуфинал

Английский клуб расправился с Бенфикой – 3:1 и 3:3.

А испанцы сенсационно выбили из турнира Баварию – 1:0 и 1:1.

Цитаты тренеров

Юрген Клопп, главный тренер Ливерпуля:

"В матче будут моменты, когда нам придется непросто, и я это знаю. Нервничать не стоит, потому что и мы доставим сопернику трудности. Будем биться за положительный результат дома, а потом с тем же настроем сыграем в Испании, потому что это противостояние значит для нас все".

Унай Эмери, главный тренер Вильярреала:

"В Ливерпуле прекрасно знают, что мы регулярно выступаем в еврокубках, что нам удалось выбить две великие команды – Ювентус и Баварию. Они понимают, что просто не будет. Конечно, соперник будет считать себя фаворитом, но к нам отнесется с уважением. Это сильнейший Ливерпуль, который я когда-либо видел. Думаю, для нас это будет дополнительной мотивацией – постараться обыграть лучший Ливерпуль в истории".

Почему может выиграть титул (версия УЕФА):

Ливерпуль:"Существуют некоторые параллели с триумфальным сезоном 2018/19, когда Ливерпуль тоже преследовал Манчестер Сити в Премьер-лиге. Кажется, что это обстоятельство помогает команде Юргена Клоппа показывать свою лучшую игру на всех фронтах. Когда красные находятся в своей лучшей форме и слаженно работает весь командный механизм, остановить их практически невозможно".

Вильярреал: "На Вильяреал ставят немногие, однако свою силу испанцы доказали еще в прошлом сезоне, когда выиграли Лигу Европы. В этой Лиге чемпионов они успели выбить Ювентус и Баварию, так почему бы во втором полуфинале Лиги чемпионов в истории клуба не замахнуться на большее?"

Кто фаворит

Англичан букмекеры видят в финале. Котировки на матч: победа Ливерпуля – 1.35, ничья – 5.30, победа Вильярреала – 10.00.

Коэффициент на проход: Ливерпуля – 1.16, Вильярреала – 5.65.

Новое правило

В сезоне 2021/22 изменились правила: при равном счете по сумме двух матчей после ответного назначается дополнительное время и при необходимости серия пенальти, независимо от количества забитых командами голов на выезде.

Что дальше

Победитель этой пары в финале сыграет с лучшей командой в паре Манчестер Сити – Реал.