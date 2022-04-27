Ліверпуль – Вільярреал: онлайн півфіналу Ліги чемпіонів

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У середу, 27 квітня, відбудеться перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Ліверпуль приймає Вільярреал.
Один із фаворитом турніру зустрічається з командою, яка минулого сезону виграла Лігу Європи.
Матч Ліверпуль – Вільярреал розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Ми проведемо текстову трансляцію поєдинку Ліги чемпіонів.
Історія протистояння
У єврокубках команди зустрічалися лише одного разу. І також у півфіналі, але Ліги Європи.
- 28.04.2016. Вільярреал – Ліверпуль – 1:0
- 05.05.2016. Ліверпуль – Вільярреал – 3:0
Цікаво, що тоді у фіналі ЛЕ-2016 Ліверпуль поступився Севільї (1:3), яку очолював нинішній тренер Вільяреала Унай Емері.
Шлях у півфінал
Англійський клуб розправився з Бенфікою – 3:1 та 3:3.
А іспанці сенсаційно вибили з турніру Баварію – 1:0 та 1:1.
Цитати тренерів
Юрген Клопп, головний тренер Ліверпуля:
"У матчі будуть моменти, коли нам доведеться непросто, і я це знаю. для нас усі".
Унай Емері, головний тренер Вільярреала:
"У Ліверпулі чудово знають, що ми регулярно виступаємо в єврокубках, що нам вдалося вибити дві великі команди – Ювентус та Баварію. Вони розуміють, що просто не буде. Звичайно, суперник вважатиме себе фаворитом, але до нас поставиться з повагою. Це найсильніший. Ліверпуль, який я коли-небудь бачив. Думаю, для нас це буде додатковою мотивацією – постаратися обіграти найкращий Ліверпуль в історії".
Чому може виграти титул (версія УЄФА):
Ліверпуль: "Існують деякі паралелі з тріумфальним сезоном 2018/19, коли Ліверпуль теж переслідував Манчестер Сіті у Прем'єр-лізі. Здається, що ця обставина допомагає команді Юргена Клоппа показувати свою найкращу гру на всіх фронтах. Коли червоні знаходяться у своїй найкращій формі та злагоджено працює весь командний механізм, зупинити їх практично неможливо.
Вільярреал: "На Вільяреал ставлять небагато, проте свою силу іспанці довели ще минулого сезону, коли виграли Лігу Європи. У цій Лізі чемпіонів вони встигли вибити Ювентус і Баварію, то чому б у другому півфіналі Ліги чемпіонів в історії клубу не замахнутися на більше?"
Хто фаворит
Англійців букмекери вбачають у фіналі. Котирування на матч: перемога Ліверпуля – 1.35, нічия – 5.30, перемога Вільярреала – 10:00.
Коефіцієнт на прохід: Ліверпуля – 1.16, Вільярреала – 5.65.
Нове правило
У сезоні 2021/22 змінилися правила: при рівному рахунку за сумою двох матчів після відповідного призначається додатковий час та за необхідності серія пенальті, незалежно від кількості забитих командами голів на виїзді.
Що далі
Переможець цієї пари у фіналі зіграє з найкращою командою у парі Манчестер Сіті – Реал .