Ліверпуль – Вільярреал: онлайн півфіналу Ліги чемпіонів

/ Фото: REUTERS

У середу, 27 квітня, відбудеться перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Ліверпуль приймає Вільярреал.

Один із фаворитом турніру зустрічається з командою, яка минулого сезону виграла Лігу Європи.

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Матч Ліверпуль – Вільярреал розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Ми проведемо текстову трансляцію поєдинку Ліги чемпіонів.

За кого вболіваєте? Ліверпуль Вільярреал

Історія протистояння

У єврокубках команди зустрічалися лише одного разу. І також у півфіналі, але Ліги Європи.

28.04.2016. Вільярреал – Ліверпуль – 1:0

05.05.2016. Ліверпуль – Вільярреал – 3:0

Цікаво, що тоді у фіналі ЛЕ-2016 Ліверпуль поступився Севільї (1:3), яку очолював нинішній тренер Вільяреала Унай Емері.

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Шлях у півфінал

Англійський клуб розправився з Бенфікою – 3:1 та 3:3.

А іспанці сенсаційно вибили з турніру Баварію – 1:0 та 1:1.

Цитати тренерів

Юрген Клопп, головний тренер Ліверпуля:

"У матчі будуть моменти, коли нам доведеться непросто, і я це знаю. для нас усі".

Унай Емері, головний тренер Вільярреала:

"У Ліверпулі чудово знають, що ми регулярно виступаємо в єврокубках, що нам вдалося вибити дві великі команди – Ювентус та Баварію. Вони розуміють, що просто не буде. Звичайно, суперник вважатиме себе фаворитом, але до нас поставиться з повагою. Це найсильніший. Ліверпуль, який я коли-небудь бачив. Думаю, для нас це буде додатковою мотивацією – постаратися обіграти найкращий Ліверпуль в історії".

Чому може виграти титул (версія УЄФА):

Ліверпуль: "Існують деякі паралелі з тріумфальним сезоном 2018/19, коли Ліверпуль теж переслідував Манчестер Сіті у Прем'єр-лізі. Здається, що ця обставина допомагає команді Юргена Клоппа показувати свою найкращу гру на всіх фронтах. Коли червоні знаходяться у своїй найкращій формі та злагоджено працює весь командний механізм, зупинити їх практично неможливо.

Вільярреал: "На Вільяреал ставлять небагато, проте свою силу іспанці довели ще минулого сезону, коли виграли Лігу Європи. У цій Лізі чемпіонів вони встигли вибити Ювентус і Баварію, то чому б у другому півфіналі Ліги чемпіонів в історії клубу не замахнутися на більше?"

Хто фаворит

Англійців букмекери вбачають у фіналі. Котирування на матч: перемога Ліверпуля – 1.35, нічия – 5.30, перемога Вільярреала – 10:00.

Коефіцієнт на прохід: Ліверпуля – 1.16, Вільярреала – 5.65.

Нове правило

У сезоні 2021/22 змінилися правила: при рівному рахунку за сумою двох матчів після відповідного призначається додатковий час та за необхідності серія пенальті, незалежно від кількості забитих командами голів на виїзді.

Що далі

Переможець цієї пари у фіналі зіграє з найкращою командою у парі Манчестер Сіті – Реал .