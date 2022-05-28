28 мая 22:00 Онлайн
Ливерпуль --
Реал --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Ливерпуль против Реала: стали известны стартовые составы на финал Лиги чемпионов

Анатолий Дерека
28 мая, 20:51
Юрген Клопп и Карло Анчелотти выбрали основу для решающего матча ЛЧ. Знакомимся со стартовой "одиннадцаткой" команд

Юрген Клопп и Карло Анчелотти поспорят за трофей Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов 2021-2022 на носу! Уже чуть более, чем через час, на поле "Стад-де-Франс" выйдут Ливерпуль и Реал, чтобы поспорить за звание лучшей команды Европы.

Онлайн-трансляция матча Ливерпуль – Реал пройдет у нас на сайте. Начало – в 22:00. Тем временем, наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский вратарь Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

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ЛИВЕРПУЛЬ: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Фабиньо, Хендерсон, Алькантара – Луис Диас, Мане, Салах.

Запасные: Келлехер, Гомес, Матип, Цимикас, Милнер, Кейта, Джонс, Эллиотт, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Жота, Фирмино.

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РЕАЛ: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Каземиро, Кроос, Модрич, Вальверде – Винисиус, Бензема.

Запасные: Лунин, Лукас Васкес, Начо, Марсело, Себальос, Камавинга, Иско, Асенсио, Азар, Бэйл, Родриго, Мариано Диас.

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По мнению букмекеров, фаворитом финала Лиги чемпионов является Ливерпуль. Коэффициент на триумф "красных" равен 1.55, тогда как на мадридцев – 2.55. В процентном соотношении – 62% на 38%.