Ливерпуль против Реала: стали известны стартовые составы на финал Лиги чемпионов

Юрген Клопп и Карло Анчелотти поспорят за трофей Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов 2021-2022 на носу! Уже чуть более, чем через час, на поле "Стад-де-Франс" выйдут Ливерпуль и Реал, чтобы поспорить за звание лучшей команды Европы.

Онлайн-трансляция матча Ливерпуль – Реал пройдет у нас на сайте. Начало – в 22:00. Тем временем, наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский вратарь Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

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ЛИВЕРПУЛЬ: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Фабиньо, Хендерсон, Алькантара – Луис Диас, Мане, Салах.

Запасные: Келлехер, Гомес, Матип, Цимикас, Милнер, Кейта, Джонс, Эллиотт, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Жота, Фирмино.

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РЕАЛ: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Каземиро, Кроос, Модрич, Вальверде – Винисиус, Бензема.

Запасные: Лунин, Лукас Васкес, Начо, Марсело, Себальос, Камавинга, Иско, Асенсио, Азар, Бэйл, Родриго, Мариано Диас.

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По мнению букмекеров, фаворитом финала Лиги чемпионов является Ливерпуль. Коэффициент на триумф "красных" равен 1.55, тогда как на мадридцев – 2.55. В процентном соотношении – 62% на 38%.