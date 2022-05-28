28 травня 22:00 Онлайн
Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Ліверпуль проти Реала: стали відомі стартові склади на фінал Ліги чемпіонів

Анатолій Дерека
28 травня, 20:51
Юрген Клопп та Карло Анчелотті обрали основу для вирішального матчу ЛЧ. Знайомимося зі стартовою "одинадцяткою" команд

Юрген Клопп та Карло Анчелотті посперечаються за трофей Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів 2021-2022 на носі! Вже трохи більше, ніж за годину, на поле Стад-де-Франс вийдуть Ліверпуль і Реал, щоб посперечатися за звання кращої команди Європи.

Онлайн-трансляція матчу Ліверпуль – Реал пройде у нас на сайті. Початок – о 22:00. Тим часом наставники команд визначилися зі стартовими складами. Український воротар Андрій Лунін залишився на лаві запасних.

Реклама

ЛІВЕРПУЛЬ: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Фабіньо, Хендерсон, Алькантара – Луїс Діас, Мане, Салах.

Запасні: Келлехер, Гомес, Матіп, Цимікас, Мілнер, Кейта, Джонс, Елліотт Окслейд-Чемберлен, Мінаміно, Жота, Фірміно.

Реклама

РЕАЛ: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді – Каземіро, Кроос, Модріч, Вальверде – Вінісіус, Бензема.

Запасні: Лунін, Лукас Васкес, Начо, Марсело, Себальос, Камавінга, Іско, Асенсіо, Азар, Бейл, Родріго, Маріано Діас.

Реклама

Читайте також: Коли і де дивитись матч Ліверпуль – Реал

На думку букмекерів, фаворитом фіналу Ліги чемпіонів є Ліверпуль. Коефіцієнт на тріумф "червоних" дорівнює 1.55 , тоді як на мадридців – 2.55. У відсотковому співвідношенні – 62% на 38%.