Ліверпуль проти Реала: стали відомі стартові склади на фінал Ліги чемпіонів

Юрген Клопп та Карло Анчелотті посперечаються за трофей Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів 2021-2022 на носі! Вже трохи більше, ніж за годину, на поле Стад-де-Франс вийдуть Ліверпуль і Реал, щоб посперечатися за звання кращої команди Європи.

Онлайн-трансляція матчу Ліверпуль – Реал пройде у нас на сайті. Початок – о 22:00. Тим часом наставники команд визначилися зі стартовими складами. Український воротар Андрій Лунін залишився на лаві запасних.

Реклама

ЛІВЕРПУЛЬ: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Фабіньо, Хендерсон, Алькантара – Луїс Діас, Мане, Салах.

Запасні: Келлехер, Гомес, Матіп, Цимікас, Мілнер, Кейта, Джонс, Елліотт Окслейд-Чемберлен, Мінаміно, Жота, Фірміно.

Реклама

РЕАЛ: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді – Каземіро, Кроос, Модріч, Вальверде – Вінісіус, Бензема.

Запасні: Лунін, Лукас Васкес, Начо, Марсело, Себальос, Камавінга, Іско, Асенсіо, Азар, Бейл, Родріго, Маріано Діас.

Реклама

Читайте також: Коли і де дивитись матч Ліверпуль – Реал

На думку букмекерів, фаворитом фіналу Ліги чемпіонів є Ліверпуль. Коефіцієнт на тріумф "червоних" дорівнює 1.55 , тоді як на мадридців – 2.55. У відсотковому співвідношенні – 62% на 38%.