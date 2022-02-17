Ливерпуль дожал Интер: обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Ливерпуль обыграл Интер на выезде / Фото: REUTERS

В первом тайме обе команды нанесли в створ ворот… ноль ударов! Да, не такого возвращения Лиги чемпионов ждали фанаты. Мы вели онлайн матча Интер – Ливерпуль.

Впрочем, после перерыва гости исправились и первый же удар в створ оказался результативным. Благодарить нужно Роберто Фирмино. Правда, случился он только на 75-й минуте.

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Но после этого подопечные Юргена Клоппа посмелели и отправили в сетку итальянцев еще один мяч. На этот раз отличился Мохаммед Салах.

Интер – Ливерпуль – 0:2

Голы: Фирмино (75), Салах (83)

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Ответная встреча пройдет 8 марта в Ливерпуле на стадионе "Энфилд". Отметим, что с этого сезона УЕФА отменил правило выездного гола – это значит, что при равенстве мячей по сумме двух матчей, мячи, забитые на поле соперника, не будут иметь преимущества.