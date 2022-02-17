16 февраля 22:00
Интер 0
Ливерпуль 2
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Ливерпуль дожал Интер: обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Александр Трикиша
17 февраля, 00:05
Ливерпуль обыграл Интер в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок прошел в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца"

Ливерпуль обыграл Интер на выезде / Фото: REUTERS

В первом тайме обе команды нанесли в створ ворот… ноль ударов! Да, не такого возвращения Лиги чемпионов ждали фанаты. Мы вели онлайн матча Интер – Ливерпуль.

Впрочем, после перерыва гости исправились и первый же удар в створ оказался результативным. Благодарить нужно Роберто Фирмино. Правда, случился он только на 75-й минуте.

Реклама

Но после этого подопечные Юргена Клоппа посмелели и отправили в сетку итальянцев еще один мяч. На этот раз отличился Мохаммед Салах.

Интер – Ливерпуль – 0:2
Голы: Фирмино (75), Салах (83)

Реклама

Ответная встреча пройдет 8 марта в Ливерпуле на стадионе "Энфилд". Отметим, что с этого сезона УЕФА отменил правило выездного гола – это значит, что при равенстве мячей по сумме двух матчей, мячи, забитые на поле соперника, не будут иметь преимущества.