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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Ліверпуль дотиснув Інтер: огляд матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша
17 лютого, 00:05
Ліверпуль обіграв Інтер у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок пройшов у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца"

Ліверпуль обіграв Інтер на виїзді / Фото: REUTERS

У першому таймі обидві команди завдали у ствір воріт… нуль ударів! Так, не такого повернення Ліги чемпіонів чекали фанати. Ми вели онлайн матчу Інтер – Ліверпуль.

Втім, після перерви гості виправилися і перший удар у створ виявився результативним. Дякувати потрібно Роберто Фірміно. Щоправда, трапився він лише на 75-й хвилині.

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Але після цього підопічні Юргена Клоппа насмілілися і відправили в сітку італійців ще один м'яч. Цього разу відзначився Мохаммед Салах.

Інтер – Ліверпуль – 0:2
Голи: Фірміно (75), Салах (83)

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Зустріч у відповідь пройде 8 березня в Ліверпулі на стадіоні "Енфілд". Зазначимо, що з цього сезону УЄФА скасував правило виїзного гола – це означає, що при рівності м'ячів за сумою двох матчів, м'ячі, забиті на полі суперника, не матимуть переваги.