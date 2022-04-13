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Ливерпуль – Бенфика: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов

Любомир Луканюк
13 апреля, 11:56
Команда Романа Яремчука потерпела домашнее поражение и в нее уже мало кто верит, но португальцы обещают бой на стадионе "Энфилд"

Первый матч уверенно выиграл английский клуб / Фото: REUTERS

В среду, 13 апреля, в Ливерпуле определится полуфиналист Лиги чемпионов.

Неделю назад Ливерпуль победил в гостях Бенфику (3:1) и имеет отличные шансы выйти в полуфинал ЛЧ в третий раз за последние пять лет.

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Португальцы же на этой стадии турнира не выступали с 1990 года.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Наш сайт ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Ливерпуль – Бенфика.

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Также встречу можно можно будет посмотреть в прямом эфире на интернет-платформе Megogo.

Напомним, что победитель этой пары сразится в полуфинале с Вильярреалом. Вчера испанский клуб сыграл вничью с Баварией и по сумме двух встреч прошел дальше.

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