Ліверпуль – Бенфіка: де і у скільки дивитись матч Ліги чемпіонів

Перший матч впевнено виграв англійський клуб / Фото: REUTERS

У середу, 13 квітня, у Ліверпулі визначиться півфіналіст Ліги чемпіонів.

Тиждень тому Ліверпуль переміг у гостях Бенфіку (3:1) і має чудові шанси вийти до півфіналу ЛЧ втретє за останні п'ять років.

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Португальці на цій стадії турніру не виступали з 1990 року.

Поєдинок розпочнеться у 22:00 за київським часом. Наш сайт веде текстову онлайн-трансляцію матчу Ліверпуль – Бенфіка.

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Також зустріч можна буде подивитися у прямому ефірі на інтернет-платформі Мегого.

Нагадаємо, що переможець цієї пари зіграє у півфіналі з Вільярреалом. Вчора іспанський клуб зіграв унічию з Баварією та за сумою двох зустрічей пройшов далі.

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