Лига конференций: полные результаты жеребьевки

Старт нового сезона - 7 июля / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня день еврокубковых жеребьевок. Мы уже писали, что определились пары Лиги чемпионов. А теперь стало известно, кто сыграет в первом раунде квалификации Лиги конференций.

Алашкерт (Армения) – Хамрун Спартанс (Мальта)

Лехия (Польша) – Академия Пандев (Северная Македония)

Интер Турку (Финляндия) – Дрита (Косово)

Динамо Тбилиси (Грузия) – Пайде (Эстония)

Паневежис (Литва) – Милсами (Молдова)

Лячи (Албания) – Искра (Черногория)

Лиепая (Латвия) – Гиляни (Косово)

Сфынтул Георге (Молдова) – Мура (Словения)

КуПС (Финляндия) – Дила (Грузия)

Ружомберок (Словакия) – Кауно Жальгирис (Литва)

Будучность (Черногория) – Лапи (Косово)

Гзира Юнайтед (Мальта) – Атлетик Эскальдес (Андорра)

Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Б-36 (Фареры)

Олимпия Любляна (Словения) – Дифферданж (Люксембург)

Ларн (Северная Ирландия) – Сент-Джозефс (Гибралтар)

Брейдаблик (Исландия) – Санта-Колома (Андорра)

ДАК-1904 (Словакия) – Клифтонвилл (Северная Ирландия)

Викингур (Фареры) – Европа (Гибралтар)

Бала Таун (Уэльс) – Слайго Роверс (Ирландия)

Тре Фиори (Сан-Марино) – Фола (Люксембург)

Динамо Минск (Беларусь) – Дечич (Черногория)

Тре Пенне (Сан-Марино) – Тузла (Босния и Герцеговина)

Сабуртало (Грузия) – Партизани (Албания)

Шкендия (Северная Македония) – Арарат (Армения)

Флориана (Мальта) – Петрокуб (Молдова)

Погонь (Польша) – Рейкьявик (Исландия)

Торсхавн (Фареры) – Ньютаун (Уэльс)

Мэгпайс (Гибралтар) – Крузейдерс (Северная Ирландия)

Флора (Эстония) – Сейняйоки (Финляндия)

Дерри Сити (Ирландия) – Рига (Латвия)

Первые матчи пройдут 7 июля, ответные – 14 июля.

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Напомним, что Украина в этом турнире будет представлена двумя командами. Полтавская Ворскла стартует со второго раунда, луганская Заря – с третьего.