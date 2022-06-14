Ліга конференцій: повні результати жеребкування

Старт нового сезону - 7 липня / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні день єврокубкових жеребкувань. Ми вже писали, що визначилися пари Ліги чемпіонів. А тепер стало відомо, хто зіграє у першому раунді кваліфікації Ліги конференцій.
- Алашкерт (Вірменія) – Хамрун Спартанс (Мальта)
- Лехія (Польща) – Академія Пандєв (Північна Македонія)
- Інтер Турку (Фінляндія) – Дріта (Косово)
- Динамо Тбілісі (Грузія) – Пайде (Естонія)
- Паневежис (Литва) – Мілсамі (Молдова)
- Лячі (Албанія) – Іскра (Чорногорія)
- Лієпая (Латвія) – Гіляні (Косово)
- Сфінтул Георге (Молдова) – Мура (Словенія)
- КуПС (Фінляндія) – Діла (Грузія)
- Ружомберок (Словаччина) – Кауно Жальгіріс (Литва)
- Будучність (Чорногорія) – Лапі (Косово)
- Гзіра Юнайтед (Мальта) – Атлетік Ескальдес (Андорра)
- Борац Баня-Лука (Боснія та Герцеговина) – Б-36 (Фарери)
- Олімпія Любляна (Словенія) – Діфферданж (Люксембург)
- Ларн (Північна Ірландія) – Сент-Джозефс (Гібралтар)
- Брейдаблік (Ісландія) – Санта-Колома (Андорра)
- ДАК-1904 (Словаччина) – Кліфтонвілл (Північна Ірландія)
- Вікінгур (Фарери) – Європа (Гібралтар)
- Бала Таун (Уельс) – Слайго Роверс (Ірландія)
- Тре Фіорі (Сан-Марино) – Фола (Люксембург)
- Динамо Мінськ (Білорусь) – Дечич (Чорногорія)
- Тре Пенне (Сан-Марино) – Тузла (Боснія та Герцеговина)
- Сабуртало (Грузія) – Партизані (Албанія)
- Шкендія (Північна Македонія) – Арарат (Вірменія)
- Флоріана (Мальта) – Петрокуб (Молдова)
- Погонь (Польща) – Рейк'явік (Ісландія)
- Торсхавн (Фарери) – Ньютаун (Уельс)
- Мегпайс (Гібралтар) – Крузейдерс (Північна Ірландія)
- Флора (Естонія) – Сейняйокі (Фінляндія)
- Деррі Сіті (Ірландія) – Рига (Латвія)
Перші матчі відбудуться 7 липня, у відповідь – 14 липня.
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Нагадаємо, що Україна у цьому турнірі буде представлена двома командами. Полтавська Ворскла стартує з другого раунду, луганська Зоря – з третього.