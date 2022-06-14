14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Ліга конференцій: повні результати жеребкування

Любомир Луканюк
14 червня, 15:46
60 команд дізналися, з ким розпочинатимуть новий єврокубковий сезон. Україна пропускає перший кваліфікаційний раунд

Старт нового сезону - 7 липня / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні день єврокубкових жеребкувань. Ми вже писали, що визначилися пари Ліги чемпіонів. А тепер стало відомо, хто зіграє у першому раунді кваліфікації Ліги конференцій.

  • Алашкерт (Вірменія) – Хамрун Спартанс (Мальта)
  • Лехія (Польща) – Академія Пандєв (Північна Македонія)
  • Інтер Турку (Фінляндія) – Дріта (Косово)
  • Динамо Тбілісі (Грузія) – Пайде (Естонія)
  • Паневежис (Литва) – Мілсамі (Молдова)
  • Лячі (Албанія) – Іскра (Чорногорія)
  • Лієпая (Латвія) – Гіляні (Косово)
  • Сфінтул Георге (Молдова) – Мура (Словенія)
  • КуПС (Фінляндія) – Діла (Грузія)
  • Ружомберок (Словаччина) – Кауно Жальгіріс (Литва)
  • Будучність (Чорногорія) – Лапі (Косово)
  • Гзіра Юнайтед (Мальта) – Атлетік Ескальдес (Андорра)
  • Борац Баня-Лука (Боснія та Герцеговина) – Б-36 (Фарери)
  • Олімпія Любляна (Словенія) – Діфферданж (Люксембург)
  • Ларн (Північна Ірландія) – Сент-Джозефс (Гібралтар)
  • Брейдаблік (Ісландія) – Санта-Колома (Андорра)
  • ДАК-1904 (Словаччина) – Кліфтонвілл (Північна Ірландія)
  • Вікінгур (Фарери) – Європа (Гібралтар)
  • Бала Таун (Уельс) – Слайго Роверс (Ірландія)
  • Тре Фіорі (Сан-Марино) – Фола (Люксембург)
  • Динамо Мінськ (Білорусь) – Дечич (Чорногорія)
  • Тре Пенне (Сан-Марино) – Тузла (Боснія та Герцеговина)
  • Сабуртало (Грузія) – Партизані (Албанія)
  • Шкендія (Північна Македонія) – Арарат (Вірменія)
  • Флоріана (Мальта) – Петрокуб (Молдова)
  • Погонь (Польща) – Рейк'явік (Ісландія)
  • Торсхавн (Фарери) – Ньютаун (Уельс)
  • Мегпайс (Гібралтар) – Крузейдерс (Північна Ірландія)
  • Флора (Естонія) – Сейняйокі (Фінляндія)
  • Деррі Сіті (Ірландія) – Рига (Латвія)

Перші матчі відбудуться 7 липня, у відповідь – 14 липня.

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Нагадаємо, що Україна у цьому турнірі буде представлена двома командами. Полтавська Ворскла стартує з другого раунду, луганська Зоря – з третього.