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Лига чемпионов возвращается! Расписание матчей 6 июля

6 июля, 18:17

Любомир Луканюк

В первом квалификационном раунде сыграют представители 32 стран, проигравшие не покидают еврокубки, а продолжат выступление в Лиге конференций

Поход за трофеем начинается / Фото: AFP

Сегодня в Лондоне первый полуфинал Евро-2020. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Италия – Испания. А в других городах континента болельщики начинают переключаться на клубный футбол. Стартует квалификация Лиги чемпионов.

Если быть точными, то ЛЧ стартовала чуть раньше, когда в предварительном раунде четыре команды собрались в Албании и разыграли одну путевку в квалификацию. Ее выиграла Приштина. Она и откроет квалификацию в Будапеште матчем с Ференцварошем. Бывшим клубом Сергея Реброва, который в прошлом сезоне играл на групповом этапе.

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Всего на этой стадии выступят представители 32 стран.

Расписание Лиги чемпионов 6 июля

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Другие поединки – 7 июля. Ответные матчи 13-14 июля. Проигравшие получают пропуск в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

Напомним, что Шахтер начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, а Динамо сразу попало в групповой турнир.

Смотрите, как Ференцварош играл с Динамо в Лиге чемпионов:

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