Лига чемпионов возвращается! Расписание матчей 6 июля

Поход за трофеем начинается / Фото: AFP
Сегодня в Лондоне первый полуфинал Евро-2020. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Италия – Испания. А в других городах континента болельщики начинают переключаться на клубный футбол. Стартует квалификация Лиги чемпионов.
Если быть точными, то ЛЧ стартовала чуть раньше, когда в предварительном раунде четыре команды собрались в Албании и разыграли одну путевку в квалификацию. Ее выиграла Приштина. Она и откроет квалификацию в Будапеште матчем с Ференцварошем. Бывшим клубом Сергея Реброва, который в прошлом сезоне играл на групповом этапе.
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Всего на этой стадии выступят представители 32 стран.
Расписание Лиги чемпионов 6 июля
- 19:00. Ференцварош (Венгрия) – Приштина (Косово)
- 19:00. Флора (Эстония) – Хибернианс (Мальта)
- 19:00. ХИК (Финляндия) – Будучность (Черногория)
- 20:00. Жальгирис (Литва) – Линфилд (Северная Ирландия)
- 20:00. Клуж (Румыния) – Борац (Босния)
- 20:30. Фола (Люксембург) – Линкольн (Гибралтар)
- 21:00. Шкендия (Македония) – Мура (Словения)
Другие поединки – 7 июля. Ответные матчи 13-14 июля. Проигравшие получают пропуск в третий квалификационный раунд Лиги конференций.
Напомним, что Шахтер начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, а Динамо сразу попало в групповой турнир.
Смотрите, как Ференцварош играл с Динамо в Лиге чемпионов:
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