21 ноября 21:45
Дженоа 0
Рома 2
21 ноября 14:00
Минай 2
Ингулец 2
21 ноября 17:00
Ворскла 5
Мариуполь 1
21 ноября 19:30
Десна 0
Колос 1
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
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Лидер Динамо с размахом отгулял день рождения перед Баварией (видео)

Андрей Трофимов
21 ноября, 23:09
Самому дорогому и забивному игроку Динамо Виктору Цыганкову 24 года исполнилось еще 15 ноября. Но день рождения он отметил почти спустя неделю

Вечеринка в честь Цыганкова / Фото: Коллаж: Сегодня

Цыганков собрал друзей в ресторанном комплексе в столице с видом на Днепр.

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Поздравить Виктора, в частности, пришли его девушка Романа, а также одноклубники Владимир Шепелев, Александр Тымчик и лучший друг – экс-футболист Андрей Рогозин.

Вечеринка с фейерверками прошла в стиле "Звездных войн". А самого виновника торжества – танцевавшего сидя за столом – угощали тортиком с вилочки.

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"Большое спасибо всем за вечер", – написал в Instagram Виктор Цыганков.

Цыганков vs Левандовски / Фото: Reuters, Официальный сайт ФК "Динамо"

Уже во вторник, 23 ноября, Виктору Цыганкову и его Динамо предстоит домашняя игра Лиги чемпионов с Баварией.