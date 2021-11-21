Лидер Динамо с размахом отгулял день рождения перед Баварией (видео)

Вечеринка в честь Цыганкова / Фото: Коллаж: Сегодня

Цыганков собрал друзей в ресторанном комплексе в столице с видом на Днепр.

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Поздравить Виктора, в частности, пришли его девушка Романа, а также одноклубники Владимир Шепелев, Александр Тымчик и лучший друг – экс-футболист Андрей Рогозин.

Вечеринка с фейерверками прошла в стиле "Звездных войн". А самого виновника торжества – танцевавшего сидя за столом – угощали тортиком с вилочки.

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"Большое спасибо всем за вечер", – написал в Instagram Виктор Цыганков.

Цыганков vs Левандовски / Фото: Reuters, Официальный сайт ФК "Динамо"

Уже во вторник, 23 ноября, Виктору Цыганкову и его Динамо предстоит домашняя игра Лиги чемпионов с Баварией.