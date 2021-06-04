Левандовски поразил невероятным голом на тренировке перед Евро-2020

Забивной форвард немецкой Баварии и сборной Польши показал впечатляющий трюк, отправив мяч в цель из-за линии ворот, и скоро едет на чемпионат Европы

Роберт Левандовски, "Бавария" / Фото: Reuters

Лучшие футбольные сборные континента продолжают подготовку к финальной части ЧЕ. Сыграет там и польская команда с одним из лучших бомбардиров современности Робертом Левандовским. На днях Левандовски увел длинноногую украинку у партнера по сборной, а сегодня продемонстрировал свое мастерство.

Польский форвард показал практически цирковой трюк: подбросил мяч над собой, обернулся вокруг своей оси и внешней стороной стопы отправил мяч в сетку из-за линии ворот! Видео появилось на страничке в Twitter:

А в процессе совершенствования Роберт едва не попал в голову вратарю Войцеху Щенсному.

На этой неделе сборная Польши в контрольном матче сыграла вничью 1:1 с российской командой. Кстати, Левандовски на поле не выходил. А 8 июня поляки проведут товарняк с исландцами. На Евро-2020 наши западные соседи выступят в группе Е с соперниками из Испании, Швеции и Словакии. Старт – 14 июня.

Недавно Левандовски побил древний рекорд Мюллера.

Ранее на нашем сайте шел стрим матча Украина – Финляндия: