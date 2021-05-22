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Левандовски побил древний рекорд Мюллера: бурный финиш чемпионата Германии

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
22 мая, 19:35
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Польский форвард забил 41 мяч за сезон, дортмундская Боруссия обеспечила себе бронзовые медали, а Вердер и Шальке вылетают из Бундеслиги
Роберт Левандовски продолжает бить рекорды
Роберт Левандовски продолжает бить рекорды / Фото: Reuters

В субботу завершился очередной сезон в высшем немецком дивизионе. Чемпионство Бавария оформила заранее, но сегодня ее форвард Роберт Левандовски установил рекорд чемпионатов Германии по количеству голов. Неделю назад Левандовски повторил вечный рекорд Мюллера и получил по шее. Теперь его гол в ворота Аугсбурга (5:2) на последней (!) минуте позволил поляку превзойти легендарного немца.

В сезоне 1971/72 Герд забил 40 мячей, а нынче Роберт отметился 41-м точным ударом – в 28 матчах. Так что "Серебряную салатницу" мюнхенский гранд отпраздновал с еще одним рекордом.

Дортмундская Боруссия с дублем Эрлинга Холанда разобралась с Байером (3:1) и заняла третье место. А вот неожиданная домашня неудача Вольфсбурга в дуэли с Майнцем (2:3) оставила его на четвертой позиции, но с путевкой в Лигу чемпионов. Обидчик Шахтера в ЛЧ, Боруссия из Менхенгладбаха, не попала в еврокубки, поскольку Унион Берлин сумел одолеть Лейпциг – 2:1.

Кельн спасся от вылета, взяв верх над Шальке (1:0) и обойдя Вердер. Бременцы проиграли на своем поле Боруссии (М) – 2:4 – и покидают элиту.

На днях Бавария нашила пятую звезду к своей эмблеме.

Смотрите, как в Бундеслиге сравнивали игру Герда Мюллера и Роберта Левандовского:

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