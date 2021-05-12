Легкоатлетка-красавица спустила шлейки лифчика и показала свое прекрасное тело

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram
Сегодня украинская звезда легкой атлетики Марина Бех-Романчук показала, как красиво умеет и тренироваться, и отдыхать. Сейчас девушка занимается в Турции, готовясь к летнему сезоне и, в частности, к Олимпийским играм.
Недавно Марина Бех поразила фанатов фотографией в мини-купальнике.
Девушка блеснула формами на дорожке стадиона, сообщив, что постоянно ставит себе новые цели.
Еще длинноногая прыгунья показала, как качает пресс...
... и после тренировки релаксирует на балконе гостиничного номера. Спортсменка приспустила шлейки спортивного топика и похвасталась красивим спортивным телом.
Ранее легкоатлетка прикрыла тело лишь букетом цветов.
Напомним, весной Бех-Романчук стала чемпионкой Европы в помещении, а в 2019 году брала серебряную медаль чемпионата мира. На Олимпиаде-2020 в Токио украинка считается одной из главных претенденток на победу.
Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram
Смотрите, как Марина весело готовилась к тренировке:
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