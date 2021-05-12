Легкоатлетка-красавица спустила шлейки лифчика и показала свое прекрасное тело

Сексуальная прыгунья в длину Марина Бех не стесняется хвастаться формами и мускулами, проводя тренировочные сборы в турецком Белеке

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Сегодня украинская звезда легкой атлетики Марина Бех-Романчук показала, как красиво умеет и тренироваться, и отдыхать. Сейчас девушка занимается в Турции, готовясь к летнему сезоне и, в частности, к Олимпийским играм.

Недавно Марина Бех поразила фанатов фотографией в мини-купальнике.

Девушка блеснула формами на дорожке стадиона, сообщив, что постоянно ставит себе новые цели.

Еще длинноногая прыгунья показала, как качает пресс...

... и после тренировки релаксирует на балконе гостиничного номера. Спортсменка приспустила шлейки спортивного топика и похвасталась красивим спортивным телом.

Ранее легкоатлетка прикрыла тело лишь букетом цветов.

Напомним, весной Бех-Романчук стала чемпионкой Европы в помещении, а в 2019 году брала серебряную медаль чемпионата мира. На Олимпиаде-2020 в Токио украинка считается одной из главных претенденток на победу.

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Смотрите, как Марина весело готовилась к тренировке: