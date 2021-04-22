Легкоатлетка-красавица показала необычный массаж ягодиц

Сексуальная украинская звезда спорта Марина Бех продолжает радовать своих поклонников новыми кадрами. Сегодня наша олимпийская надежда похвасталась видеороликами тренировки на стадионе в Турции, где она проводит сбор.
На днях сексуальная легкоатлетка после трипчика показала свой пресс.
В частности, девушка продемонстрировала, как разминает ягодицы, не прибегая к помощи массажиста. Достаточно положить под "мягкое место" резиновый мячик с пупырышками – и выйдет прекрасный разогрев для мышц.
И конечно же, прыгунья не забыла показать себя в полный рост во всей красе, чтобы фоловеры восхитились ее прекрасным спортивным телом. К отличному настроению располагает и солнечная теплая погода.
Напомним, недавно Бех-Романчук выиграла чемпионат Европы в Польше, а теперь готовится к Олимпийским играм в Токио.
Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram
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Смотрите, как спортсменка на тренировке хвасталась прессом:
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