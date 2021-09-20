Легионер Динамо перед Шахтером отгулял свадьбу с украинкой, отбившей его у полячки

Кендзера и его жена / Фото: Instagram

За несколько дней до матча за Суперкубок Украины с Шахтером, который состоится на НСК "Олимпийский" 22 сентября, 27-летний польский защитник Динамо Томаш Кендзера женился на своей возлюбленной – очаровательной блондинке Виктории Стецык.

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Свадьбу сыграли в столичном отеле Fairmont.

Среди гостей были партнеры Кендзеры по Динамо – Беньямин Вербич, Николай Шапаренко и Денис Гармаш.

Гостей развлекал балет, а специально приглашенный художник прямо во время свадьбы нарисовал портрет молодоженов из золота.

На танцполе зажигали новоиспеченная жена Томаша Кендзеры и Беньямин Вербич со своей возлюбленной – моделью Playboy Альвиной.

А вот – и видео со свадебного стола под закадровое "Вау!" от Вербича.

Напомним, Кендзера сделал предложение Виктории минувшей зимой. Это произошло во время их совместных каникул в ОАЭ.

Кендзера перебрался в Динамо летом 2017-го года и спустя некоторое время после переезда расстался со своей предыдущей девушкой полячкой Натальей Прзибиш, предпочтя ей обворожительную киевлянку.