22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
19 сентября 17:00
Ворскла 2
Минай 0
19 сентября 19:30
Львов 0
Металлист 1925 0
19 сентября 19:30
Заря 3
Черноморец 0
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Легионер Динамо перед Шахтером отгулял свадьбу с украинкой, отбившей его у полячки

Олег Люлька
20 сентября, 01:41
Польский защитник Динамо Томаш Кендзера попрощался со статусом холостяка, женившись на очаровательной блондинке Виктории Стецык

Кендзера и его жена / Фото: Instagram

За несколько дней до матча за Суперкубок Украины с Шахтером, который состоится на НСК "Олимпийский" 22 сентября, 27-летний польский защитник Динамо Томаш Кендзера женился на своей возлюбленной – очаровательной блондинке Виктории Стецык.

Читайте также: Лишение свободы до четырех лет: заявление Динамо по беспределу ультрас

Свадьбу сыграли в столичном отеле Fairmont.

Среди гостей были партнеры Кендзеры по Динамо – Беньямин Вербич, Николай Шапаренко и Денис Гармаш.

Гостей развлекал балет, а специально приглашенный художник прямо во время свадьбы нарисовал портрет молодоженов из золота.

На танцполе зажигали новоиспеченная жена Томаша Кендзеры и Беньямин Вербич со своей возлюбленной – моделью Playboy Альвиной.

А вот – и видео со свадебного стола под закадровое "Вау!" от Вербича.

Напомним, Кендзера сделал предложение Виктории минувшей зимой. Это произошло во время их совместных каникул в ОАЭ.

Кендзера перебрался в Динамо летом 2017-го года и спустя некоторое время после переезда расстался со своей предыдущей девушкой полячкой Натальей Прзибиш, предпочтя ей обворожительную киевлянку.

Томаш Кендзера и его жена Виктория / Фото: Instagram

Реклама