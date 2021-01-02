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Легионер "Динамо" женится на украинке: она сказала "да"

2 января, 10:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Поляк Томаш Кендзера сделал предложение Виктории в теплых краях

Во время зимней паузы в чемпионате Украины футболисты не только отдыхают, но и решают важные личные дела. Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера решился сделать предложение своей девушке – украинке Виктории. Влюбленные встречаются на протяжении двух последних лет. Мы писали, что украинская девушка Кендзеры сражается в Лиге чемпионов по сексуальности.

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О важном событии в своей жизни поляк сообщил минувшей ночью на страничке в Instagram.

Томаш предложил девушке выйти за него замуж на курорте. Под тремя романтическими фотографиями 26-летний футболист коротко написал: "Ответила "да".

Ранее девушка динамовца Кендзеры зажигала вдалеке от Томаша. Как известно, украинка отбила его у полячки.

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Защитник сборной Польши выступает за "Динамо" с лета 2017 года. До этого играл за "Лех" (Познань). В нынешнем сезоне провел в чемпионате Украины 13 матчей, сделав одну голевую передачу и получив три желтые карточки. Его трансферную стоимость оценивают в 2,8 млн евро.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Ференцварош" в Лиге чемпионов:

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