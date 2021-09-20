22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
19 вересня 17:00
Ворскла 2
Минай 0
19 вересня 19:30
Львів 0
Металіст 1925 0
19 вересня 19:30
Зоря 3
Чорноморець 0
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Легіонер Динамо перед Шахтарем відгуляв весілля з українкою, яка відбила його у полячки

Олег Люлька
20 вересня, 01:41
Польський захисник Динамо Томаш Кендзьора попрощався зі статусом холостяка, одружившись на чарівній блондинці Вікторії Стецик

Кендзьора і його дружина / Фото: Instagram

За кілька днів до матчу за Суперкубок України з Шахтарем, який відбудеться на НСК "Олімпійський" 22 вересня, 27-річний польський захисник Динамо Томаш Кендзьора одружився зі своєю коханою – чарівною блондинкою Вікторією Стецик.

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Весілля зіграли в столичному готелі Fairmont.

Серед гостей були партнери Кендзьори з Динамо – Беньямін Вербич, Микола Шапаренко та Денис Гармаш.

Гостей розважав балет, а спеціально запрошений художник безпосередньо під час весілля намалював портрет молодят із золота.

На танцмайданчику запалювали новоспечена дружина Томаша Кендзьори і Беньямін Вербич зі своєю коханою – моделлю Playboy Альвіною.

А ось – і відео весільного столу під закадрове "Вау!" від Вербича.

Нагадаємо, Кендзьора зробив пропозицію Вікторії минулої зими. Це сталося під час їхніх спільних канікул в ОАЕ.

Кендзьора перебрався до Динамо влітку 2017-го року і невдовзі після переїзду розійшовся зі своєю попередньою дівчиною полячкою Наталією Прзібіш, пов'язавши своє життя з чарівною киянкою.

Кендзьора і його дружина Вікторія / Фото: Instagram

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