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Легенду Реала за 5 фунтов купил клуб из Пивной лиги Англии

Андрей Трофимов
1 февраля, 10:55
За команду Булл ин Барн Юнайтед сыграет один матч чемпион мира Роберто Карлос. Клуб победил в конкурсе "Трансфер мечты"

Роберто Карлос возвращается / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший защитник сборной Бразилии и мадридского Реала Роберто Карлос возобновит карьеру футболиста на один матч.

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Бразилец проведет игру за команду Булл ин Барн Юнайтед в Пивной лиге Англии – любительском соревновании, участниками которого являются команды, спонсируемые местными барами и пабами.

Булл ин Барн Юнайтед победил в конкурсе "Трансфер мечты" от eBay. Суть розыгрыша такова: клубы платят по 5 фунтов за участие, а команда, побеждающая в конкурсе, получает профессионального футболиста на один матч. Оформлением сделки занимается eBay.

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Таким образом, можно сказать, что Булл ин Барн Юнайтед оформил трансфер легенды мирового футбола всего за 5 фунтов. Роберто Карлос выйдет на поле на замену, сообщает Чемпионат.

За свою карьеру Роберто Карлос поиграл в таких командах, как Интер, Реал, Фенербахче.

С Реалом выиграл четыре чемпионата Испании и три Лиги чемпионов.

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Со сборной Бразилии становился бронзовым призером Олимпиады-1996, выигрывал чемпионат мира в 2002 году.

Смотрите самый знаменитый гол в карьере Роберто Карлоса: