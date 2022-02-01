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Легенду Реала за 5 фунтів купив клуб із Пивної ліги Англії

Андрій Трофімов
1 лютого, 10:55
За команду Булл ін Барн Юнайтед зіграє один матч чемпіон світу Роберто Карлос. Клуб переміг у конкурсі "Трансфер мрії"

Роберто Карлос повертається / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній захисник збірної Бразилії та мадридського Реалу Роберто Карлос відновить кар'єру футболіста на один матч

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Бразилець проведе гру за команду Булл ін Барн Юнайтед у Пивній лізі Англії – аматорському змаганні, учасниками якого є команди, які спонсоруються місцевими барами та пабами.

Булл ін Барн Юнайтед переміг у конкурсі "Трансфер мрії" від eBay. Суть розіграшу така: клуби платять по 5 фунтів за участь, а команда, яка перемагає у конкурсі, отримує професійного футболіста на один матч. Оформленням угоди займається eBay.

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Таким чином, можна сказати, що Булл ін Барн Юнайтед оформив трансфер легенди світового футболу лише за 5 фунтів. Роберто Карлос вийде на поле на заміну, повідомляє Чемпіонат.

За свою кар'єру Роберто Карлос пограв у таких командах як Інтер, Реал, Фенербахче.

З Реалом виграв чотири чемпіонати Іспанії та три Ліги чемпіонів.

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Зі збірною Бразилії ставав бронзовим призером Олімпіади-1996, вигравав чемпіонат світу у 2002 році.

Дивіться найзнаменитіший гол у кар'єрі Роберто Карлоса: