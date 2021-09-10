10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Роберто Карлос и Фигу в обнимку с Кличко: зачем легенды Реала приехали в Киев

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
10 сентября, 13:58
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Легендарные футболисты мадридского Реала Роберто Карлос и Луиш Фигу прибыли в Украину на открытие социальной школы испанского клуба в Киеве. В столице их сопровождал мэр города Виталий Кличко
Луиш Фигу и Роберто Карлос приехали в Киев
Луиш Фигу и Роберто Карлос приехали в Киев / Фото: Сегодня

Компанию Фигу и Карлосу в Киеве составили колумбиец Эдвин Конго и испанский нападающий Хосе Эмилио Амависка – оба ранее защищали цвета "Королевского клуба".

Читайте также: Ему ассистировал Фигу: Срна сыграл за команду легенд в компании президента УЕФА

Реклама

Кличко показал гостям инфраструктуру, а затем звезды футбола дали старт праздничному матчу между воспитанниками украинских школ Фонда Реал Мадрид. Подобные школы уже функционируют в Тернополе и Ирпене.

"В Украине футбол любят все. Не все играют, но все эксперты", – пошутил Виталий Кличко в разговоре с поверенным Испании Пабло Ган Кесадой. Тот ответил, что в Испании та же ситуация.

Кстати, именитых гостей в Киеве также сопровождали наши знаменитости – футболист Игорь Беланов и баскетболист Станислав Медведенко.

Реклама

Социальную школу Реала открыли в колледже им. В. А. Сухомлинского. В целом фонд объединяет более 450 школ в 80 странах.

Напомним, что несколько дней назад Шахтер открыл футбольную школу в Борисполе. Лучшие ученики получат возможность пройти просмотр в Академию.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Покер - это спорт!
Новости покера
Петраков - тренер сборной
Опрос
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтер
6
12:4
13
3
Днепр-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Александрия
6
7:5
11
7
Заря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Ингулец
6
8:11
7
10
Рух
6
5:8
7
11
Металлист 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
6
4:12
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
Показать больше
Пятница, 10 сентября
19:30
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять