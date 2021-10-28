Легенда Карпат нуждается в помощи: ветерана ждет сложная операция на сердце

Роман Зуб

54-летнего Зуба ждет сложная операция по замене двух клапанов сердца. Об этом сообщил бывший пресс-секретарь Карпат Юрий Назаркевич в своем Facebook.

Ранее мы писали, что дочери Диего Марадоны отказались присутствовать на матче в честь легендарного аргентинца между Бока Хуниорс и Барселоной.

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Для хирургического вмешательства Зубу нужны немалые средства. Так что близким и друзьям бывшего тренера Карпат U-21 пришлось просить помощи у футбольного сообщества и поклонников игры миллионов.

"Поможем Роману Зубу! У известного ветерана львовских Карпат и украинского футбола 54-летнего Романа Зуба врачи обнаружили серьезные проблемы со здоровьем. В ближайшее время его ждет сложная операция по замене двух клапанов сердца. Для этого требуются немалые средства. Поэтому обращаемся ко всем небезразличным поклонникам игры популярного ветерана футбола с возможностью оказания посильной финансовой помощи", – написал Юрий Назаркевич в фейсбуке.

Напомним, что Роман Зуб родился во Львове и воспитывался в структуре киевского Динамо. Выступал за дубль столичного гранда в середине 80-х. Позже защищал цвета луганской Зари, Карпат, Волыни, винницкой Нивы, Полиграфтехники и других команд.