30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Легенда Карпат потребує допомоги: на ветерана чекає складна операція на серці

Павло Василенко
28 жовтня, 15:25
Колишній півзахисник львівських Карпат та інших команд Роман Зуб має серйозні проблеми зі здоров'ям

Роман Зуб

54-річного Зуба чекає складна операція із заміни двох клапанів серця. Про це повідомив колишній речник Карпат Юрій Назаркевич у своєму Facebook.

Раніше ми писали, що дочки Дієго Марадони відмовилися бути присутніми на матчі на честь легендарного аргентинця між Бока Хуніорс та Барселоною.

Реклама

Для хірургічного втручання Зубу потрібні чималі кошти. Тож близьким та друзям колишнього тренера Карпат U-21 довелося просити допомоги у футбольної спільноти та шанувальників гри мільйонів.

"Допоможемо Роману Зубу!

У відомого ветерана львівських Карпат та українського футболу 54-річного Романа Зуба лікарі виявили серйозні проблеми зі здоров'ям. Найближчим часом на нього чекає складна операція із заміни двох клапанів серця. Для цього потрібні чималі кошти. Тому звертаємось до всіх небайдужих шанувальників гри популярного ветерана футболу з можливістю надання посильної фінансової допомоги", – написав Юрій Назаркевич у фейсбуці.

Нагадаємо, що Роман Зуб народився у Львові та виховувався у структурі київського Динамо. Виступав за дубль столичного гранда в середині 80-х. Пізніше захищав кольори луганської Зорі, Карпат, Волині, Вінницької Ниви, Поліграфтехніки та інших команд.

Читайте також: