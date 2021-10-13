15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Лагерь Усика припугнул Фьюри

Олег Люлька
13 октября, 12:39
Промоутер украинского боксера передал Цыганскому королю, что того в поединке с Александром Усиком постигнет судьба Энтони Джошуа

Усик vs Фьюри / Фото: Instagram

Фьюри временно запретили возвращаться на ринг, пока он не поправит здоровье после нокдаунов в бою с Уайлдером.

Что, прочем, не мешает Тайсону психологически прессовать Усика – потенциального соперника по битве за звание короля хэвивейта.

Реклама

Как заявил ранее Цыганский Король, ему жаль Усика, как и всех следующих своих соперников, потому что им предстоит убедиться, что Фьюри – лучший боксер современности.

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Однако, похоже, на лагерь Усика это заявления не действуют. В ответ промоутер украинского боксера Александр Усик припугнул самого Фьюри.

Реклама

"Если Фьюри будет драться с Усиком в той форме, в которой подошел к трилогии с Уайлдером, то у него будут мизерные шансы", – сказал Красюк каналу Behind The Gloves.

Фьюри vs Уайлдер / Фото: Reuters

"Я слышал, Андре Уорд (непобедимый американский боксер) сказал, что Усик не победит Фьюри. Люди говорят разные вещи. Одни утверждают, что у Усика нет шансов, потому что Фьюри слишком сильный, большой и тяжелый. Другие, наоборот, говорят, что у Усика есть все шансы, потому что он очень быстрый, маленький и мастеровитый. Из-за таких боев мы любим бокс".

"Две сладкие булочки" для Усика / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

"Многие ранее заявляли, что Усик проиграет Джошуа из-за габаритов, удара Энтони. Но мы видели, что в итоге произошло", – добавил Красюк.

Усик с чемпионскими поясами / Фото: Reuters

Реклама

Отметим, что дабы состоялся поединок непобедимых Фьюри и Усика за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте, украинцу нужно выиграть в реванше у Джошуа, а Тайсону – одолеть победителя боя Диллиан Уайт – Отто Валлин, который состоится 30 октября.

Читайте также:

Реклама