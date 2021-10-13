Табір Усика налякав Ф'юрі

Усик vs Ф'юрі / Фото: Instagram
Ф'юрі тимчасово заборонили повертатися на ринг, поки він не відновить здоров'я після нокдаунів у бою із Вайлдером.
Що, втім, не заважає Тайсону психологічно пресувати Усика – потенційного суперника по битві за звання короля хевівейту.
Як заявив раніше Циганський Король, йому шкода Усика, як і всіх наступних своїх суперників, тому що їм належить переконатися, що Ф'юрі – найкращий боксер сучасності.
Однак, схоже, на табір Усика ці заяви не діють. У відповідь промоутер українського боксера Олександр Усик налякав самого Ф'юрі.
"Якщо Ф'юрі битиметься з Усиком в тій формі, в якій підійшов до трилогії з Вайлдером, то у нього будуть мізерні шанси", – сказав Красюк каналу Behind The Gloves.
"Я чув, Андре Ворд (непереможний американський боксер) сказав, що Усик не переможе Ф'юрі. Люди говорять різні речі. Одні стверджують, що у Усика немає шансів, тому що Ф'юрі занадто сильний, великий і важкий. Інші, навпаки, кажуть, що у Усика є всі шанси, тому що він дуже швидкий, маленький і майстерний. Через такі бої ми любимо бокс".
"Багато хто раніше заявляв, що Усик програє Джошуа через габарити, удар Ентоні. Але ми бачили, що в підсумку сталося", – додав Красюк.
Відзначимо, що для того, аби відбувся поєдинок непереможних Ф'юрі і Усика за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті, українцеві потрібно виграти в реванші у Джошуа, а Тайсону – здолати переможця бою Ділліан Вайт – Отто Валлін, який відбудеться 30 жовтня.
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