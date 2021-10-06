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Кувырок пьяного Видаля на багажнике Феррари: в Серии А такого не увидишь (видео)

Сергей Шаховец
6 октября, 13:24
Полузащитник миланского Интера давно не дружит со спортивным режимом и не раз попадал в скандальные ситуации

Артуро Видаль попал в алкогольный скандал накануне матча Серии А / Фото: Коллаж: Сегодня

Очевидцы засняли видео, на котором полузащитник Интера и сборной Чили Артуро Видаль в нетрезвом виде не может сесть в собственный Ferrari.

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Судя по видео чилиец находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и вел себя неадекватно: вначале Видаль садился на припаркованный мотоцикл, затем забрался на багажник своего авто, на котором сделал кувырок и едва не упал на асфальт.

После всех этих "финтов" футболист никак не мог сесть на сиденье своего суперкара и лишь с помощью прохожего 34-летнему игроку Интера удалось сделать невозможное – плюхнуться на пассажирское место.

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По информации Corriere della Sera, видео снято 18 августа, еще до старта чемпионата в Серии А. Кстати, спустя три дня после инцидента, Артуро Видаль вышел на замену в матче 1-го тура с Дженоа (4:0) и даже сумел забить гол и отдать ассист.

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Отметим, что это не первая скандальная история в биографии чилийского ветерана. Ранее мы сообщали, как на Кубке Америки футболисты сборной Чили нарушили антиковидные правила, а в СМИ появился слух, что футболисты привели в отель, где располагалась национальная команда, проституток.

Чилийские футболисты нарушили правила карантина / Фото: Reuters

Добавим, что в нынешнем сезоне Видаль сыграл 5 матчей. Поединок 2-го тура Лиги чемпионов против Шахтера (0:0) чилиец провел в запасе.

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