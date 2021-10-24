24 октября 17:15
Барселона 1
Реал 2
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед 0
Ливерпуль 5
24 октября 14:00
Рух 2
Минай 2
24 октября 17:00
Динамо 2
Днепр-1 0
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
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Мариуполь --
Динамо --
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Кумана ждет отставка? Барселона проиграла Реалу четвертое Эль Класико подряд

Сергей Шаховец
24 октября, 19:36
Каталонская команда два с половиной года не может одержать победу в принципиальном противостоянии

Реал одержал победу в испанском Эль Классико / Фото: Коллаж: Сегодня

В главном поединке мирового футбола Барселона принимала Реал. Мы вели онлайн матча Барселона – Реал на нашем сайте.

Счет в матче на 32-й минуте открыл защитник Реала Давид Алаба, которому ассистировал нападающий Родриго.

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В добавленное ко второму тайму время второй гол в ворота Тер Штегена забил полузащитник "сливочных" Лукас Васкес.

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Гол Серхио Агуэро на седьмой компенсированной минуте лишь подсластил горечь поражения Барселоны.

Каталонская команда два с половиной года не может одержать победу в принципиальном противостоянии. "Сливочные" оказались сильнее в четырех последних Эль-Класико.

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Не исключено, что это поражение может привести к отставке главного тренера Барселоны Рональда Кумана, поскольку каталонская команда после первой четверти чемпионата не входит в еврокубковую зону, расположившись на восьмом месте в турнирной таблице.

Мадридский Реал набрал 20 очков и возглавил турнирную таблицу в Ла Лиге.

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