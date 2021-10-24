24 жовтня 17:15
Барселона 1
Реал 2
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед 0
Ліверпуль 5
24 жовтня 14:00
Рух 2
Минай 2
24 жовтня 17:00
Динамо 2
Дніпро-1 0
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Шериф --
Інтер --
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Кумана чекає відставка? Барселона програла Реалу четверте Ель Класико поспіль

Сергій Шаховець
24 жовтня, 19:36
Каталонська команда два з половиною роки не може здобути перемогу у принциповому протистоянні

Реал здобув перемогу в іспанському Ель Класіко / Фото: Колаж: Сьогодні

У головному поєдинку світового футболу Барселона приймала Реал. Ми вели онлайн матчу Барселона – Реал на нашому сайті.

Рахунок в матчі на 32-й хвилині відкрив захисник Реала Давид Алаба, якому асистував нападник Родріго.

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У доданий до другого тайму час другий гол у ворота Тер Штегена забив півзахисник "вершкових" Лукас Васкес.

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Гол Серхіо Агуеро на сьомій компенсованій хвилині лише підсолодив гіркоту поразки Барселони.

Каталонська команда два з половиною роки не може здобути перемогу у принциповому протистоянні. "Вершкові" виявилися сильнішими в чотирьох останніх Ель Класіко.

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Не виключено, що ця поразка може привести до відставки головного тренера Барселони Рональда Кумана, оскільки каталонська команда після першої чверті чемпіонату не входить в єврокубкову зону, розташувавшись на восьмому місці в турнірній таблиці.

Мадридський Реал набрав 20 очок і очолив турнірну таблицю в Ла Лізі.

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