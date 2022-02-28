8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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"Куда вы, су*а, едете? Идите на **й!" Воронин проклял российских варваров

Сергей Шаховец
28 февраля, 10:15
Бывший нападающий Ливерпуля и сборной Украины Андрей Воронин осудил агрессию российских оккупантов

Андрей Воронин выразил свою патриотическую позицию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Уроженец Одессы не смог сдержать эмоции после вероломного вторжения армии Путина. Воронин жестко выступил в своем Instagram против рашистских агрессоров.

"Проснитесь, люди, это по-вашему мир? Откройте свои глаза, достаточно молчать и делать вид, будто ничего не происходит.

Куда вы, су*а, едете? Нам не нужна ваша помощь! Идите на**й!

Это сейчас под Киевом, но вам снова скажут, что мы сами себя уничтожаем", – написал Воронин.

Результат военного вторжения в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

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Отметим, что сейчас Андрей Воронин работает ассистентом главного тренера московского Динамо.

Ранее украинский легионер российского Зенита Ярослав Ракицкий впервые назвал агрессора настоящим именем.

Ракицкий наконец признал: война – дело рук РФ / Фото: Коллаж: Сегодня