8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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"Куди ви, су*а, їдете? Ідіть на **й!" Воронін прокляв російських варварів

Сергій Шаховець
28 лютого, 10:15
Колишній нападник Ліверпуля та збірної України Андрій Воронін засудив агресію російських окупантів

Андрій Воронін висловив свою патріотичну позицію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Уродженець Одеси не зміг стримати емоцій після віроломного вторгнення армії Путіна. Воронін жорстко виступив у своєму Instagram проти рашистських агрессорів.

"Прокиньтеся, люди, це по-вашому світ? Відкрийте свої очі, досить мовчати і вдавати, ніби нічого не відбувається.

Куди ви, су*а, їдете? Нам не потрібна ваша допомога! Ідіть на**й!

Це зараз під Києвом, але вам знову скажуть, що ми самі знищуємо себе", – написав Воронін.

Результат воєнного вторгнення Росії в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

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Зазначимо, що зараз Андрій Воронін працює помічником головного тренера московського Динамо.

Раніше український легіонер російського Зеніту Ярослав Ракицький вперше назвав агресора справжнім ім'ям.

Ракицький нарешті визнав: війна – справа рук РФ / Фото: Колаж: Сьогодні