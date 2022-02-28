"Куди ви, су*а, їдете? Ідіть на **й!" Воронін прокляв російських варварів

Уродженець Одеси не зміг стримати емоцій після віроломного вторгнення армії Путіна. Воронін жорстко виступив у своєму Instagram проти рашистських агрессорів.

"Прокиньтеся, люди, це по-вашому світ? Відкрийте свої очі, досить мовчати і вдавати, ніби нічого не відбувається.

Куди ви, су*а, їдете? Нам не потрібна ваша допомога! Ідіть на**й!

Це зараз під Києвом, але вам знову скажуть, що ми самі знищуємо себе", – написав Воронін.