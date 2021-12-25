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Куда только смотрит Вербич! Девушка динамовца выложила эротическое фото в Instagram

Андрей Трофимов
25 декабря, 17:23
Возлюбленная словенского вингера киевского Динамо Беньямина Вербича Альвина Царенко взбудоражила Сеть очередным пикантным снимком

Вербич и его возлюбленная / Фото: Instagram

Красотка Альвина Царенко, в августе подарившая сына Мая словенскому легионеру Динамо Беньямину Вербичу, вернулась к своим профессиональных обязанностям.

Напомним, Альвина известна как модель Playboy.

Недавно Царенко сфотографировалась в сладком образе девушки с платочком на голове – точь-в-точь как на знаменитой шоколадке "Аленка".

Теперь же Альвина решила выставить на показ в Instragram формы, которые ниже пояса.

Интересно, как к этому относится Беньямин Вербич?

Кстати, фолловеры Альвины Царенко и Беньямина Вербича называют их не иначе как Барби и Кен.

Добавим, что не так давно девушка динамовца закосила под Памелу Андерсон.

Памела Андерсон и возлюбленная Вербича / Фото: Instagram

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