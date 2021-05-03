Куда денет олимпийское "золото" Баюл? Фигуристка ответила притчей

Оксана Баюл и ее дочка София / Фото: Instagram

Олимпийская чемпионка 1994 года, фигуристка Оксана Баюл опубликовала притчу в Instagram. Так она сообщила, что сделает со своей золотой медалью.

Читайте также: А теперь Баюл шьют плагиат: внешность Оксаны – как у иконы моды

"Всегда знай себе цену. Отец перед смертью сказал своему сыну: "Эти часы были подарены твоим прадедом, им более 200 лет, но прежде чем я отдам их тебе, иди в магазин часов и скажи, что я хочу продать их и посмотреть, сколько они будут стоить. Сын пошел, а затем вернулся и сказал: "Часовщик заплатил бы только 5 долларов, потому что они старые".

Тогда отец сказал сыну: "Иди в кофейню". Он пошел, а затем вернулся и сказал: "Там заплатили бы тоже 5 долларов". "Иди в музей и покажи эти часы". Сын пошел, потом вернулся и сказал отцу: "Они предложили мне миллион долларов за этот ржавый кусок".

Отец сказал: "Я хотел, чтобы вы знали, что правильное место правильно оценивает вашу ценность, не ставьте себя в неправильное место и не сердитесь, если вы этого не делаете. Кто знает вашу ценность, тот ценит вас, не останавливайтесь в месте, которое вам не подходит".

Люблю такие истории в священный Рамадан. Я свою золотую медаль оставлю Софии, надо детей учить смолоду", – написала Баюл.

Читайте также: Похоже на угрозу из Крестного отца: Баюл попросили замолчать