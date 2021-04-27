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А теперь Баюл шьют плагиат: внешность Оксаны – как у иконы моды

27 апреля, 13:50

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

На фото, опубликованном легендарной украинской спортсменкой, многие приняли ее за прототип главной героини фильма "Дьявол носит Prada" Анну Винтур

Анна Винтур и Оксана Баюл

Анна Винтур и Оксана Баюл / Фото: Getty Images, Instagram

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл, за последнее время несколько раз обвинившая в плагиате Россию, теперь сама столкнулась с замечаниями поклонников, что ее, Оксаны, имидж им кого-то очень напоминает.

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Сегодня героиня Лиллехаммера-1994, проживающая с семьей в Лас-Вегасе, опубликовала собственное фото с прической каре и затемненными очками.

"Когда ты фокусируешься на себе, ты растешь. Когда ты фокусируешься на д###ме, растет количество д###ма. Прочитай это снова", – написала под этим снимком в Instagram 43-летняя Оксана Баюл

Между тем сразу несколько фолловеров Оксаны отметили сходство Баюл на этом фото с другой женщиной.

"Вау! Выглядишь, как Анна Винтур", "И я сразу подумала, что это Анна Винтур. LOL", – пишут в комментариях под постом Оксаны Баюл пользователи соцсетей

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Отметим, что британка Анна Винтур – многолетняя редактор американского издания журнала Vogue, Дама-Командор ордена Британской империи, одна из самых влиятельных фигур в мире современной моды. А с 2003 года она стала известна за пределами мира моды как прототип главной героини книги и фильма "Дьявол носит Prada".

Анна Винтур. Фото – Getty Images

Напомним, ранее Оксана заявила, что россиянка Алина Загитова выиграла Олимпиаду-2018 в платье, скопированном с костюма Баюл 1995 года.

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Позже Баюл обвинила Россию еще в одном плагиате. Украинка считает, что россияне украли у нее еще и знаменитый костюм "Белого лебедя".

Оксана Баюл

Оксана Баюл / Фото: Getty Images

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Оксана Баюл и ее дочка

Оксана Баюл и ее дочка / Фото: Instagram

В отместку Баюл россияне заявляют, мол, девушка не первой свежести решила подзаработать.

Смотрите, в какой форме сейчас Баюл

Оксана Баюл на льду Видео: Instagram

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фигурное катание Оксана Баюл Анна Винтур

Источник: Сегодня|Спорт

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