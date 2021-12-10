10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости биатлона

Кубок мира по биатлону: где смотреть женский спринт 10 декабря

Любомир Луканюк
10 декабря, 15:00
Пять украинских биатлонисток выйдут на старт спринтерской гонки в Хохфильцене

Лидер украинской команды Юлия Джима / Фото: Getty Images

В пятницу, 10 декабря, в австрийском Хохфильцене начнутся женский соревнования в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону. Здесь нашу биатлонистку не пустили на тренировку из-за ПЦР-теста.

Начало гонки в 15:15 по киевскому времени. Прямая трансляция на каналах UA:Перший и Евроспорт.

Реклама

В спринте примут участие пять украинских биатлонисток: Дарья Блашко (№33), Елена Билосюк (№42), Юлия Джима (№57), Ирина Петренко (№73), Ольга Абрамова (№104).

Ранее мы писали, что четырехкратная призерка чемпионатов мира по биатлону Анастасия Меркушина покинет расположение команды и вернется в Украину. Причина – обнаруженные при обследовании проблемы со здоровьем.

Реклама