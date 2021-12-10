Кубок мира по биатлону: где смотреть женский спринт 10 декабря

Лидер украинской команды Юлия Джима / Фото: Getty Images

В пятницу, 10 декабря, в австрийском Хохфильцене начнутся женский соревнования в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону. Здесь нашу биатлонистку не пустили на тренировку из-за ПЦР-теста.

Начало гонки в 15:15 по киевскому времени. Прямая трансляция на каналах UA:Перший и Евроспорт.

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В спринте примут участие пять украинских биатлонисток: Дарья Блашко (№33), Елена Билосюк (№42), Юлия Джима (№57), Ирина Петренко (№73), Ольга Абрамова (№104).

Ранее мы писали, что четырехкратная призерка чемпионатов мира по биатлону Анастасия Меркушина покинет расположение команды и вернется в Украину. Причина – обнаруженные при обследовании проблемы со здоровьем.