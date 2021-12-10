Кубок світу з біатлону: де дивитися жіночий спринт 10 грудня

Лідер української команди Юлія Джима / Фото: Getty Images

У п'ятницю, 10 грудня, в австрійському Хохфільцені розпочнуться жіночі змагання в рамках третього етапу Кубка світу з біатлону. Тут нашу біатлоністку не пустили на тренування через ПЛР-тест.

Початок перегонів о 15:15 за київським часом. Пряма трансляція на каналах UA:Перший та Євроспорт.

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У спринті візьмуть участь п'ять українських біатлоністок: Дар'я Блашко (№33), Олена Білосюк (№42), Юлія Джима (№57), Ірина Петренко (№73), Ольга Абрамова (№104).

Раніше ми писали, що чотириразова призерка чемпіонатів світу з біатлону Анастасія Меркушина залишить розташування команди та повернеться до України. Причина – виявлені під час обстеження проблеми зі здоров'ям.