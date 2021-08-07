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Кто же сдает Танк на металлолом?! В Федерации бокса отреагировали на скандал с Хижняком

7 августа, 10:49

Елена Павлова

Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус прокомментировал неожиданное поражение Александра Хижняка в финале Олимпиады-2020 в категории до 75 кг

Александр Хижняк проиграл Эберту Соузе / Фото: Reuters

В поединке за "золото" Игр в Токио Александр Хижняк со скандалом проиграл бразильцу Эберту Соузе. Украинец забрал первые два раунда, в третьем пропустил встречный удар и оказался в нокдауне. Но рефери непонятно почему не открыл ему счет, а сразу отдал победу бразильцу.

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Александр Хижняк неожиданно оказался в нокдауне / Фото: Reuters

Глава ФБУ Продивус на своей страничке в Facebook отметил, что таких рефери не должно быть на Олимпиаде:

"Чтобы бокс был боксом, а не театром одного судьи, на Олимпиаду необходимо отбирать профессиональных судей, а не шоуменов, для которых нет в голове ни понимания истории, ни понимания спортивной справедливости, ни здравого смысла.

Возможно, наш полтавский Танк и дал осечку, но кто же после этого сдает танк на металлолом?! Абсолютно непонятное решение судьи лишило нашего Александра заслуженного золота. Александр Хижняк – легенда современного любительского бокса. Легенда, которой мы гордимся!"

Напомним, что 26-летний полтавчанин Хижняк по прозвищу Танк является чемпионом мира и Европы.

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