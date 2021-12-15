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Кто второй после Усика? Красюк назвал двух претендентов

Сергей Шаховец
15 декабря, 00:30
Генеральный директор K2 Promotions поделился ожиданиями от поединка Владислава Сиренко и Андрея Руденко

Владислав Сиренко vs Андрей Руденко / Фото: Коллаж: Сегодня

Промоутер украинского чемпиона по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика заявил, что победитель схватки станет вторым супертяжем Украины.

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"Это один из самых интересных боев за всю историю супертяжелого веса в Украине. Объясню, почему. Изначально Сиренко должен был встретиться с Валлишем, но соперник снялся с боя из-за травмы.

Руденко готовился к схватке с Муратом Гассиевым, но тот тоже отказался от проведения боя. Мы предложили ему встретиться с Сиренко, и Андрей согласился. В их бою не просто присутствует интрига. Это поединок, который нельзя пропустить.

Можно ли сказать, что в этом бою решится, кто второй лучший супертяж Украины после Усика? Да, конечно. Мы очень давно знаем Руденко, он очень опытный боксер, и с Поветкиным боксировал, и провел много выездных боев. У него послужной список – "мама не горюй".

С другой стороны Влад, который начинает набирать хорошие обороты и уже завоевал титул WBC", – сказал Красюк на пресс-конференции перед турниром K2 Promotions.

Напомним, что 18 декабря состоится поединок двух украинских боксеров – Владислава Сиренко и Андрея Руденко. Бой пройдет в ТРЦ Терминал в Броварах.