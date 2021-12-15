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Хто другий після Усика? Красюк назвав двох претендентів

Сергій Шаховець
15 грудня, 00:30
Генеральний директор K2 Promotions поділився очікуваннями від поєдинку Владислава Сіренка та Андрія Руденка

Владислав Сіренко vs Андрій Руденко / Фото: Колаж: Сьогодні

Промоутер українського чемпіона за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика заявив, що переможець сутички стане другим важковаговиком України.

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"Це один із найцікавіших боїв за всю історію надважкої ваги в Україні. Поясню чому. Спочатку Сіренко мав зустрітися з Валлішем, але суперник знявся з бою через травму.

Руденко готувався до бою з Муратом Ґассієвим, але той теж відмовився від проведення бою. Ми запропонували йому зустрітися з Сиренком, і Андрій погодився. У їхньому бою не просто присутня інтрига. Це двобій, який не можна пропустити.

Чи можна сказати, що у цьому бою вирішиться, хто другий найкращий супертяж України після Усика? Так, звичайно. Ми дуже давно знаємо Руденка, він дуже досвідчений боксер, і з Повєткіним боксував, і провів багато виїзних боїв. У нього послужний список – "мама не журись".

З іншого боку, Влад, який починає набирати хороші оберти і вже завоював титул WBC", – сказав Красюк на прес-конференції перед турніром K2 Promotions.

Нагадаємо, що 18 грудня відбудеться поєдинок двох українських боксерів – Владислава Сіренка та Андрія Руденка. Бій пройде у ТРЦ Термінал у Броварах.