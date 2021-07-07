Кто станет вторым финалистом Евро: прогноз букмекеров

Аналитики прогнозируют победу Англии над Данией в основное время матча, в котором не будет забито трех голов

Фанаты сборной Англии. Их команда - фаворит полуфинала / Фото: Reuters

Сегодня в матче Англия – Дания определится второй финалист Евро-2020. Победителя этого матча уже ждет сборная Италии. Кто же сразится с "Скуадра Адзуррой" за трофей? Вот как матч видят аналитики букмекерских контор.

Кто фаворит? Англичане. Коэффициенты на результат матча в основное время такие:

победа Англии – 1.78

ничья – 3.55

победа Дании – 5.60

Котировки на выход в финал с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти: 1.35 Англия и 3.40 Дания.

Таким образом, вероятность прохода англичан в финал равна 72%.

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Сколько голов будет забито? С вероятностью в 60% в основное время сегодняшнего матча не будет забито три гола. Коэффициент FAVBET на "тотал меньше 2,5 голов" равен 1.58, на "больше" – 2.39.

Будет дополнительное время? Вероятность дополнительного времени оценивается аналитиками букмекерских контор в 28% (коэффициент 3.55). А вот вероятность того, что победитель противостояния определится именно по результатам двух экстра-таймов, равна всего 14% (коэффициент 6.50).

Будет серия пенальти? Вероятность того, что путевка в финал чемпионата Европы будет выписана по итогам серии 11-метровых, составляет 14% (коэффициент 6.50).

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