Кто станет вторым финалистом Евро: прогноз букмекеров

Фанаты сборной Англии. Их команда - фаворит полуфинала / Фото: Reuters
Сегодня в матче Англия – Дания определится второй финалист Евро-2020. Победителя этого матча уже ждет сборная Италии. Кто же сразится с "Скуадра Адзуррой" за трофей? Вот как матч видят аналитики букмекерских контор.
Кто фаворит? Англичане. Коэффициенты на результат матча в основное время такие:
- победа Англии – 1.78
- ничья – 3.55
- победа Дании – 5.60
Котировки на выход в финал с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти: 1.35 Англия и 3.40 Дания.
Таким образом, вероятность прохода англичан в финал равна 72%.
Сколько голов будет забито? С вероятностью в 60% в основное время сегодняшнего матча не будет забито три гола. Коэффициент FAVBET на "тотал меньше 2,5 голов" равен 1.58, на "больше" – 2.39.
Будет дополнительное время? Вероятность дополнительного времени оценивается аналитиками букмекерских контор в 28% (коэффициент 3.55). А вот вероятность того, что победитель противостояния определится именно по результатам двух экстра-таймов, равна всего 14% (коэффициент 6.50).
Будет серия пенальти? Вероятность того, что путевка в финал чемпионата Европы будет выписана по итогам серии 11-метровых, составляет 14% (коэффициент 6.50).
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