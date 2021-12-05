Кто сильнейший супертяж всех времен? Промоутер Фьюри дал ответ на вопрос

Мухаммед Али vs Тайсон Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

По мнению 89-летнего специалиста, для нынешнего чемпиона мира WBC в хэвивейте нет соперников ни в прошлом, ни в настоящем. Даже величайший Мухаммед Али не смог бы устоять против Тайсона Фьюри.

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"Фьюри выиграл бы. Ни один тяжеловес ни до Али, ни после не смог бы победить Фьюри. Он невероятный. Боксеры ростом за два метра, во времена Али, были лохами, потому что не умели двигаться, и у них хватало изъянов.

Мухаммед Али испугался боя против диктатора / Фото: Getty Images

И вот вот появляется парень вроде Фьюри, который держит невероятные удары и двигается как полусредневес, сам имеет неплохой удар и умеет боксировать. Такой комбинации еще не видели. Мне жаль Уайлдера, который потрясающий боец, потому что он появился в эпоху, которая подарила нам Фьюри. И это не случайность, потому что Тайсон победил Владимира Кличко, когда тот был на высоте, и никто не давал Фьюри и шанса", – приводит слова Арума vringe.com.

Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

Напомним, ранее Арум заявил, что его подопечный победил бы легендарного Майка Тайсона – даже в лучшие годы последнего.

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Как бы то ни было на самом деле, но это все виртуальные бои и кто бы мог победить на самом деле – вопрос риторический.

Тайсон Фьюри vs Майк Тайсон / Фото: YouTube

А тем временем, возможность увидеть схватку двух супертяжеловесов современности между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри возрастают. По словам того же Боба Арума, бой можно будет провести в марте следующего года в Саудовской Аравии.

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Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Правда, чтобы бой Усик – Фьюри состоялся в марте, нужно откупиться от Энтони Джошуа, у которого есть опция обязательного реванша с украинцем после сентябрьского поражения в Лондоне.