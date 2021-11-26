Кто против Украины? Онлайн жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022

Кто станет на нашем пути узнаем 26 ноября
Три последние европейские путевки на ЧМ-2022 будут разыграны в стыковых матчах. Участие в них примет 12 команд. 26 ноября пройдет жеребьевка! Начало в 18:00.
Формат турнира – полуфиналы и финалы. Команды поделены на две корзины. В первой – сеяные, во второй – несеяные. Украина попала во вторую. С Россией мы не можем сыграть. Полуфинал точно проведем в гостях.
- Корзина 1: Италия, Португалия, Россия, Уэльс, Швеция, Шотландия.
- Корзина 2: Австрия, Польша, Северная Македония, Турция, Украина, Чехия.
Базовая дата полуфиналов – 24 марта, финалов – 29 марта 2022 года.
Дорога жизни и смерти Украины на ЧМ-2022. На выход Украины на чемпионат мира установлен коэффициент 3.50, на невыход – 1.34. Иными словами, вероятность попадания "сине-желтых" на мундиаль оценивается всего в 28 процентов, а непопадания – в 72 процента.
Смотрите обзор матча, после которого Украина вышла в плей-офф:
За всю свою историю, сборная Украины лишь однажды играла на чемпионате мира. Было это в далеком 2006 году, когда наша команда дошла до четвертьфинала.
На данный момент уже известны 13 сборных, которые пробились на мундиаль в Катаре.
Все участники чемпионата мира-2022:
- Катар – дебют
- Англия – чемпион (1966)
- Аргентина – чемпион (1978, 1986)
- Бельгия – бронзовый призер (2018)
- Бразилия – чемпион (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
- Германия – чемпион (1954, 1974, 1990, 2014)
- Дания – 1/4 финала (1998)
- Испания - чемпион (2010)
- Нидерланды – вице-чемпион (1974, 1978, 2010)
- Сербия – групповой этап (2010, 2018)
- Франция – чемпион (1998, 2018)
- Хорватия – вице-чемпион (2018)
Ранее мы писали, какой Зинченко приготовил Франции подарок за помощь при выходе в плей-офф.