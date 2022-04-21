Кто после Абрамовича? Владельцами Челси могут стать Льюис Хэмилтон и Серена Уильямс

Льюис Хэмилтон и Серена Уильямс могут стать совладельцами Челси

Россияне продолжают страдать из-за военных действий своей армии на территории Украины, становясь изгоями во всем мире. Особенно под удар попадают местные олигархи, на которых накладывают санкции.

Так, уже лишился Челси россиянин Роман Абрамович. Лондонский клуб будет выставлен на аукцион и продан новому владельцу в ближайшее время.

Реклама

Одним из претендентов является консорциум Мартина Бротона. В случае его победы на аукционе совладельцами Челси станут легендарный гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон, а также популярная теннисистка Серена Уильямс.

Читайте также: Легенда Формулы-1 Льюис Хэмилтон молится за Украину

На двоих спортсмены собираются инвестировать в лондонский клуб 26 миллионов евро. Что интересно, британский гонщик является поклонником другого клуба из Лондона – Арсенала.

Реклама

Отметим, что уход Абрамовича существенно не повлиял на успехи команды. Челси продолжает идти третьим в АПЛ и вышел в финал Кубка Англии. Правда, из ЛЧ "пенсионеры" уже вылетели, едва не сотворив камбэк в битве с Реалом.