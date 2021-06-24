Кто на Земле способен побить Ломаченко: японец много "накопал" на украинца

Легковес Масаеси Накатани рассказал, почему так хотел встретиться с бывшим чемпионом Василием Ломаченко и искал о нем всевозможную информацию

Василий Ломаченко против Масаеси Накатани / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко проведет следующий бой в ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе. Его соперником станет японский легковес Масаеси Накатани, который рассказал, почему так хотел встретиться с украинцем. Ранее мы сообщали, что в бою с Накатани Ломаченко будет рыбачить.

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"Считаю этот бой большой возможностью. Наблюдая за Ломаченко, я никогда не представлял, что буду драться с ним. До того как он поднялся в легкий вес, меня поражали некоторые бои, в которых он деклассировал соперников, играя с ними. У него уникальная работа ног, которой нет больше ни у кого. Его мастерство было настолько фантастическим, что я даже интересовался, кто на Земле способен его победить. Его доминирующие победы великолепны", – сказал Накатани The Ring

С тех пор как Ломаченко поднялся в легкий вес, он выглядит иначе в сравнении с тем, каким был. Надо отдать ему должное, ведь тяжелая победа над Хорхе Линаресом была внушительной, она показала его эксклюзивный набор навыков. С другой стороны, в легком весе он не продемонстрировал свой бокс, делавший его особенным"

Напомним, что в субботу ночью Василий выйдет в ринг впервые после поражения от Теофимо Лопеса.

На счету Накатани 19 побед (13 – нокаутом) и одно поражение – от обидчика украинца Теофимо Лопеса. Масаеси быстро отошел от неудачи и в предыдущем поединке в декабре 2020 года нокаутировал Феликса Вердехо, завоевав титул интерконтинентального чемпиона WBO.

Ранее появилась информация, что за победу Ломаченко на Олимпиаде-2008 заплатили 700 тысяч долларов.